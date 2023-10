Il Victor sbanca Sant’Angelo, decide ancora D’Este

Tre sammarinesi tra i titolari sono Tosi, Benvenuti e Lazzari. Stadio Carlo Chiesa gremito e grande voglia dei padroni di casa di tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive. Mecca in area, esce bene Pazzini e mette in angolo. Dall’altra parte suggerimento di Lattarulo per D’Este, il centroavanti è in fiducia, mezza girata volante e traversa piena. Poco dopo il quarto d’ora ancora Mecca alla conclusione sfera ad un soffio dal palo. Due clamorose occasioni per il Victor alla mezz’ora. Lazzari in verticale, sbuca Arlotti alle spalle della difesa rossonera, Nucci gli chiude lo specchio e mette in angolo. Dal corner la sfera sfila, D’Este da zero metri, Nucci compie una parata esagerata. Si fa notare anche Renda conclusione potente e precisa bloccata da Pazzini. Ripresa. Lombardi per De Queiroz, prima mossa di Cassani, in un inizio ripresa che vede due potenziali occasioni: una con Arlotti servito da Lattarulo e una con D’Este servito da Tosi, in entrambi i casi si salva la difesa rossonera. Bramante su punizione, una deviazione mette fuori causa Pazzini, l’arbitro annulla per un fallo in barriera. Sabba recupera la sfera sulla trequarti, palla morbida per D’Este colpo di testa preciso e il Victor la sblocca con merito. Per Nicholas D’Este secondo centro consecutivo. Nel finale cintura di Giacomo Benvenuti su Principe, l’arbitro non se la sente di accordare il rigore tra le proteste vibranti del pubblico molto numeroso di Lodi. Seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta in serie D, secondo clean sheet per il Victor San Marino che sale a quota sette in classifica. Allo stadio Carlo Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano, Victor San Marino batte Sant’Angelo 1-0.