Imolese battuta 3-1 dalla Lucchese

Prima vittoria per la Lucchese che supera l'Imolese 3-1. Una partita decisa già dopo i primi 45 minuti con i padroni di casa avanti 2-0. Gara molto equilibrata nei primi minuti dal Porta Elisa. La prima vera emozione coincide con il vantaggio rossonero al 16'. Visconti inventa e Di Quinzio trasforma in rete. Il centrocampista salta il portiere avversario e di destro appoggia in fondo alla rete. Dopo appena tre minuti il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai toscani per un tocco di mani in area di Faggi su cross di Romero. Dagli undici metri Bianchimano non sbaglia. In campo c'è solo la Lucchese. Al 27 Tiritiello, la conclusione termina fuori. Un minuto più tardi Rizzo Pinna con un mancino di prima intenzione, Molla salva. A dieci dalla fine di tempo si vede l'Imolese con Annan, che rientra sul destro e poi calcia, trovando Coletta attento. Prima dell'intervallo proteste degli ospiti che richiedevano un calcio di rigore per una trattenuta in area sulla quale l'arbitro lascia proseguire. Nella ripresa la Lucchese la chiude dopo 4 minuti. Ravasio serve dalla destra un bel pallone che Bruzzaniti concretizza nel 3-0. La partita è virtualmente chiusa, anche se l'Imolese trova in qualche modo l'occasione per riaprirla. Gli ospiti conquistano il secondo rigore di giornata per il presunto fallo di Coletta su Pagliuca. Dal dischetto Stijepovic non sbaglia. Di fatto è l'ultima occasione della partita, vince la Lucchese 3-1.