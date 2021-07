Oggi apre ufficialmente il calciomercato italiano, ieri l'inaugurazione al Grand Hotel di Rimini. Con l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è stata l'occasione per toccare diversi argomenti. Dalla cessione di Hakimi alla trattativa per l'attaccante del Sassuolo Raspadori, passando per Eriksen e il nuovo tecnico Simone Inzaghi. "Sarà un calciomercato difficile, ci vorrà creatività da parte dei dirigenti" - così Marotta.

