L'Ancona frena la corsa della Torres (1-1)

Giustissimo e bellissimo l'1-1 del Del Conero non soddisfa né Ancona, né Torres che infatti ci danno e ci provano fino alla fine. Prezioso spinge e decide per una conclusione rivedibile. Match aperto e giocato a petto infuori, sul patriot di Zambataro Fischnaller prova un decollo ai limiti della fantascienza. La costruzione dal basso rischia di fare un'altra vittima, poi su sulla telefonata di Scotto si arrangia Perucchini. Subito dopo doppia occasione Torres, Perucchini vola su Mastinu poi Zecca la tiene viva e la palla in qualche modo arriva a Zambataro: il tiro a giro gira troppo. L'Ancona mette la testa fuori con Cioffi per Giampaolo che ora che si organizza trova Dametto e Zaccagno a saltargli addosso. Ripresa passano i sardi: dall'angolo di Giorico Dametto arriva da dietro e prende l'ascensore. 0-1. Subito dopo la Torres va vicino a chiuderla. Zambataro pesca il taglio di Ruocco, Perucchini alla grandissima. Da calcio piazzato l'Ancona la rimedia: punizione sul secondo palo, sponda di Mondonico e Saco fa 1-1. Partita bella che entrambe possono e vogliono vincere. Spagnoli fila via in contropiede, tiene e chiama Energe al tap in. Clamorosa la conclusione pigra addosso a Dametto. Di là ancora bene Zambataro e il colpo di testa di Scotto fischia vicino al palo, ma fischia e basta.