L'Arezzo batte il Gubbio, 1-1 tra Vis e Pineto

Il Gubbio sbaglia un rigore e resta in 9, l'Arezzo ringrazia per l'autolesionismo e nel finale porta a casa l'1-0. Per gli umbri anche sfortuna, con Spina che in avvio centra la traversa con una punizione dalla distanza. Montini ci prova da fuori area e sbatte sui guanti di Vettorel, mentre sul servizio di Chierico Udoh non è reattivo sotto rete. Poi le comiche del 53°: uscita folle di Borra che lascia sguarnita la porta, Risaliti non spazza e stende Spina e, sul vantaggio, altro pasticcione di Borra, che se la trascina goffamente in area e atterra Udoh. Rigore, Mercadante sul dischetto e Borra ne fa una giusta respingendo, con Morelli che carica alto a rimbalzo. E il suicidio eugubino si completa in chiusura: Tra 85° e 87° ci sono il rosso a Chierico – per qualche parola di troppo all'arbitro – e a Portanova, secondo giallo per fallo su Guccione. Guccione che, 1' dopo, riceve in area da Coccia e va con un tiro-cross che sorprende Vettorel e s'insacca col bacio del palo.

L'Arezzo prende all'8° posto il Pineto che fa 1-1 con la Vis Pesaro, che come gli azzurri è al 5° risultato utile in fila e aggancia il bordo playout. Pucciarelli per De Vries e gran risposta di Tonti: l'estremo si ripete su Valdifiori, sulla respinta Zagnoni si fionda mandando alto sulla traversa. Poi, alla mezz'ora, in 2' arrivano i gol: Volpicelli per l'inserimento di Teraschi, tocco a piazzarla e Pineto avanti. Si riparte ed è subito angolo di Di Paola, Tonti non esce e Zagnoni la impatta di inzuccata ravvicinata. Con la ripresa lancione ancora di Di Paola a innescare Pucciarelli, che sfonda su Teraschi per poi infrangersi sulla chiusura di Baggi. Nel recupero ingenuità di Tonti che perde tempo e si becca il 2° giallo: son finiti i cambi e in porta va Della Quercia, perfetto nel nuovo ruolo quando respinge il tiro da fuori di Foresta.