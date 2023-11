L'Imolese batte il Prato e vola in testa al campionato

L'Imolese aggancia il Ravenna in testa alla classifica di Serie D Girone D a quota 21, grazie alla vittoria sul Prato tutt'altro che scontata. Daffe impegna Fogli in apertura con il diagonale respinto dal portiere del Prato. Decisamente meglio l'Imolese in apertura dopo Daffe, tocca a Sadek sempre sul lato destro, conclusione pericolosa che risulta larga. Prato impalpabile nei primi 45.

Si svegliano i toscani nella ripresa. D'Agostino tutto solo Adorni gli chiude lo specchio, grave errore sotto porta dell'attaccante del Prato. Poco dopo il copione si ripete, in questo caso è Gori a presentarsi solo davanti al portiere dell'Imolese, la conclusione finisce alta. Nel miglior momento del Prato, passa l'Imolese. Rizzi lanciato sulla sinistra con astuzia si libera di De Pace, sfera in mezzo dove arriva Capozzi che di destro scarica in porta. I toscani ci provano in tutti i modi, Mobilio rientra e lascia partire il tiro bloccato da Adorni. Sempre il numero 1 rossoblu a risolvere l'intricata situazione con l'ultimo tocco sotto porta di De Pace. Cela, sinistro da fuori area, ancora attento e risoluto Adorni. Ancora un tentativo per il Prato con Tedesco, diagonale che risulta largo. I toscani con Diego Mobilio si guadagnano un calcio di rigore, per la spinta di Ale Agustin. Dagli undici metri Mobilio calcia sopra la traversa. Il Prato butta via la l'opportunità di pareggiarla. Allo Stadio Lungobisenzio di Prato, Imolese batte Prato 1-0.