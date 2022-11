Poche emozioni nello 0-0 tra Inghilterra e Stati Uniti di ieri sera. Complessivamente meglio gli americani, che nel primo tempo centrano una traversa con Pulisic. L'Inghilterra fatica ma resta in testa al girone: per gli ottavi, le basta un punto col Galles. Gli USA invece sono terzi e dovranno per forza battere l'Iran.