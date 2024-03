L'Inter a caccia dei quarti

L'Atletico Madrid gioca con la doppia motivazione: il passaggio del turno la prima, la qualificazione al mondiale per club la seconda. Per farlo la squadra del Cholo Simeone deve vincere con due gol di scarto per essere ai quarti entro il tempo regolamentare, con uno di scarto per gli extra time.

È ormai opinione diffusa come dichiarato dal tecnico dei colchoneros in conferenza stampa che l'Inter sia una delle squadre più forti d'Europa. Al Civitas Metropolitano i neroazzurri vanno alla ricerca del riconoscimento di uno status, un balzo di nobiltà, l’accesso nel G8 per la seconda stagione consecutiva.

Un approdo che il club di Zhang intende trasformare in abitudine. Per Simone Inzaghi l'Inter deve dimenticare il residuo vantaggio. Si gioca per vincere e non per conservare. I neroazzurri a prescindere, visto che è l'argomento del giorno, sono già qualificati al mondiale per club.