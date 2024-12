L'Inter Vince Ancora, Ko Casalingo per la Fiorentina

L'Inter ha battuto 2-0 il Como chiudendo il 17° turno di Serie A. In una serata più sofferta di quanto lasciasse prevedere la classifica, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno sfruttato al meglio il calcio d'angolo di Calhanoglu a inizio ripresa infilando il gol vittoria con Carlos Augusto, alla seconda marcatura di consecutiva. Nel recupero il raddoppio di Thuram con un siluro all'incrocio dei pali. Con questa vittoria l'Inter tiene il ritmo di Atalanta e Napoli, in una partita in cui anche il Como ha confermato i progressi delle ultime settimane.

Colpo dell'Udinese che ha battuto 2-1 la Fiorentina al Franchi. Kean la sblocca su rigore all'8', ma a inizio ripresa i bianconeri trovano la rimonta con Lucca, che dopo il pari al 49' centra un palo con una rovesciata, e Thauvin (57'). I friulani salgono a 23 punti, mentre i toscani restano a quota 31 e subiscono l'aggancio della Juventus.