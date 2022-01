La Correggese passa 2-0 a Forlì

Il Forlì si limita a qualche sprazzo, troppo poco contro una Correggese cui basta bussare una volta a tempo per mantenersi in scia playoff. 2-0 e galletti che, viceversa, restano impantanati nei playout: per uscirne in fretta serve una vittoria nel recupero di mercoledì in casa del Borgo San Donnino ultimo, appuntamento fondamentale per ridare animo a una squadra in grande difficoltà.

In un avvio a tutta Correggio, si parte con una bruttura doppia: errore in retropassaggio di Boccardi e strada spianata per Calì, che fa peggio di lui e, dopo aver eluso Stella, manda fuori a porta aperta. Altrettanto male Riccò, che quando Rota scappa a Fabbri e mette dentro riesce a non inquadrare da pochi centimetri. Riccò più efficace nel tentativo da fuori, Stella respinge. Sin lì timido, il Forlì si fa pericoloso coi parapiglia: Rrapaj innesca il flipper Cavallari-Ba, Manara se la trova lì ma calcia su Mora. Sempre Rrapaj passa su Oliveira e imbuca, Mora tocca e Gkertsos va a botta sicura, Rota salva sulla riga e la palla schizza a sfiorare il palo. Poi si va scemando fino al 44°, quando tutti aspettano solo il riposo e invece arriva anche lo strappo: Pupeschi spiazza la retroguardia con un lancio a smarcare al limite del fuorigioco Simoncelli che controlla e infila in rete tra le proteste dei biancorossi, che invocano invano la nullità del tutto.









Con la ripresa è un ping pong: angolo di Borrelli e Manara anticipa Mora senza trovare la porta, sul ribaltamento Ba fa partire Riccò che se la cava su Boccardi e calcia, con Stella che alza quel tanto che basta per impennarla sopra la traversa. Gadda intanto butta dentro Pera, subito cercato da Gkertsos e anticipato, appena prima di un facile tocco a rete, da Pupeschi. È il momento decisivo, perché subito dopo Ronchi intercetta di braccio, in area, su Calì. Rigore, lo stesso Calì va sul dischetto e sigla il raddoppio. E la Correggese ha pure la palla del sipario con la girata secca di Riccò, sulla quale Stella piazza il paratone e tiene vive le speranze del Forlì. Che per poco non la riapre con Rrapaj, sulla cui stoccata Mora sfiora sul palo. Mora meno efficace in uscita sull’angolo di Buonocounto, Fabbri però non ne approfitta e di fatto finisce lì.