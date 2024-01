La lunga volata di Cesena e Torres

L'impressione con la quale avevamo fatto Natale è la stessa con la quale si apre il nuovo anno. Cesena, Torres e il resto mancia. Oppure manca, perché il campionato non ha saputo costruire alternative credibili a chi lo guida praticamente dall'inizio. Così alla sosta e così alla ripresa, magari scambiandosi il mondo di vincere. La Torres segnando a raffica e concedendo qualcosa come fosse il Cesena, il Cesena di corto muso con uno strano 1-0 che di solito piace alla Torres. Il vuoto cosmico che separa le due di testa dalla Carrarese, terza, racconta di un campionato di tante deluse, dal Perugia al Pescara, all'Entella, alla Spal. Storie di ambizioni estive e svolgimenti diversi. A Perugia è arrivata la prima vittoria targata Formisano, l'Entella tra discese ardite e risalite, il Pescara che non difende e la Spal che gira e rigira non vince mai. Non vince più invece il Rimini che ora deve decidere cosa fare da grande. La sconfitta di Chiavari, si disse, dovuta all'impegno di Coppa, quella col Gubbio imputata alla stanchezza, quella di Arezzo ha poche attenuanti. Con l'aggravante di essere la terza di fila. Ultima, ma viva, la Fermana. Che ancora non vince, ma che ha stoppato pure la Carrarese e in attesa che il mercato possa dare a Protti qualcuno anche in grado di buttarla dentro, non si fa staccare.