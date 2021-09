La Serie C gioca d'anticipo: il Cesena va a Olbia, l'Imolese a Teramo

Altroché campionato spezzatino: il Girone B della Serie C gioca tutte le 10 partite nel giro di un pomeriggio e, per la prima volta in stagione, tutte di sabato. Alle 16 il Cesena va in Sardegna per sfidare l'Olbia: il “Cavalluccio” è ancora imbattuto e – come lo scorso anno – è super in formato trasferta. Gli unici due successi sono arrivati lontano dal Manuzzi, dall'altra parte i galluresi hanno vinto solo tra le mura amiche. Match imprevedibile, così come i due in programma alle 14.30: Carrarese e Fermana devono ripartire dopo un pessimo avvio, Ancona e Lucchese cercheranno di confermarsi. Su tutti l'attaccante sammarinese Nicola Nanni che si è sbloccato nello scorso weekend e non ha intenzione di fermarsi.

Il “grosso” della quinta giornata è alle 17.30 con ben 7 partite in calendario: fari puntati su Siena-Reggiana con le squadre di Alberto Gilardino e Aimo Diana appaiate a quota 8 punti e primi inseguitori del Pescara capolista, atteso dalla sfida dell'”Adriatico” contro la Viterbese, fanalino di coda. A 8 c'è anche la sorpresa Gubbio, di scena a Grosseto per proseguire nel buon momento di forma, mentre è più attardato dopo 3 pareggi di fila il Modena, reduce però dal primo hurrà contro la Fermana. Virtus Entella a caccia dei primi punti fuori casa in un campo ostico come il “Braglia”. L'altra romagnola impegnata è l'Imolese che, dopo le 3 reti segnate a Viterbo, si è inceppata e viene da due 0-0 consecutivi contro Cesena e Siena: il Teramo può essere l'occasione giusta per tornare alla vittoria. Chiudono il programma, poi, Pontedera-Montevarchi e Vis Pesaro-Pistoiese.