La sfida salvezza tra Fermana e Sestri Levante finisce in parità

Per la Fermana contano solo i tre punti per provare a riacciuffare i play out, il Sestri necessita di allontanarsi dalla zona calda. Colpo di testa di Sorrentino su cross da sinistra di Giovinco: Anacoura è molto attento e respinge. Risposta ligure con Clemenza, il sinistro deviato da Santi e sfera fuori di un soffio. Dall'angolo, colpo di testa del liberissimo Pane, Borghetto alza ancora in corner.

Insiste il Sestri e arriva il gol Cross da destra di Sandri irrompe sul primo palo per Forte che, in spaccata, infila il pallone alle spalle di Borghetto. Petrungaro, bomba di sinistro da posizione defilata e sfera alle stelle. Il numero 30 si farà perdonare di lì a poco quando trova il diagonale preciso e potente che riporta la sfida in equilibrio. Prima del termine c'è da vedere una parata stratosferica di Anacoura su Scorza che si mette le mani al volto, non crede nemmeno lui, che il portiere abbia fatto un intervento simile, e il doppio giallo per Omoregbe per gioco pericoloso, ma la sostanza non cambierà più.

Al Bruno Recchioni di Fermo, Fermana – Sestri Levante 1-1.