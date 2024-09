La Ternana affonda il Legnago, al Liberati finisce 8 a 0

Due squadre con obiettivi completamente diversi e turno infrasettimanale che conferma l'enorme divario tecnico tra Ternana e Legnago. Al Liberati non c'è mai partita. Al pronti via Maestrelli si divora il pallone del vantaggio ma cinque minuti dopo i padroni di casa sono già avanti. La difesa ospite si dimentica l'inserimento di Cicerelli che firma il vantaggio rossoverde. I veneti troverebbero anche il pareggio con il colpo di testa di Svidercoschi, rete annullata per la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancoazzurro. Dalla parte opposta, tutto facile per la Ternana. Assist di Curcio per il tocco vincente di Carboni. Poco prima del riposo, arriva anche il tris. Suggerimento di Cicerelli per la sforbiciata di Curcio che non da scampo al portiere Toniolo.

Secondo tempo, stesso copione. La squadra di Abate gioca che è un piacere e Cianci firma il 4 a 0 e la quarta rete in campionato. Due giri di lancette e arriva anche il pokerissimo. Difesa ospite completamente assente e sinistro di Romeo per il 5 a 0. Minuto 60, dentro Donnarumma che impiega appena 20 secondi per trovare la via del gol. La gara diventa un tiro al bersaglio. Curcio su punizione centra la traversa, Maestrelli di testa deposita in rete il pallone del 7 a 0. Nel finale, Romeo mette il sigillo sul clamoroso 8 a 0 e la doppietta personale. Terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite per la Ternana. Sei sconfitte in altrettante giornate di campionato per il Legnago che dopo la debacle del Liberati ha esonerato il tecnico Daniele Gastaldello.