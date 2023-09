La UEFA apre alle giovanili della Russia

Si è riunito a Cipro il Comitato Esecutivo della UEFA che tra le questioni discusse ha deciso di riammettere le nazionali giovanili russe nelle competizioni organizzate dal massimo organo del calcio in Europa. Un decisione che riguarderà solo i calciatori minorenni. La UEFA condanna la guerra e l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, ma ritiene ingiusto che i bambini vengano puniti per azioni la cui responsabilità e imputabile agli adulti. Per questo motivo, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le squadre russe composte da giocatori minorenni saranno riammesse alle sue competizioni nel corso di questa stagione. Le partite si giocheranno già a partire dalle prossime qualificazioni agli europei di categoria, anche se sono già stati sorteggiati i gironi. Le squadre parteciperanno senza bandiera nazionale e inno. Confermata la sospensione per tutte le altre squadre russe di club o nazionali fino alla fine della guerra.