Lutto nel calcio italiano: è morto Fabio Melillo

Lutto nel mondo del calcio femminile italiano. Si è spento questa mattina a 58 anni Fabio Melillo. Il tecnico della Ternana era malato da tempo e le sue condizioni sono peggiorate nella giornata di ieri. “Per sempre nei nostri attimi eTerni” è il post della società umbra sui social del club.

"La notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Se ne è andato un grande allenatore ed un uomo di limpidi valori sportivi - scrive sui social la San Marino Academy -. Uno dei primi, tra l'altro, a spendersi affinché Yesica Menin avesse il giusto tributo nel giorno del suo addio al calcio. E poi sempre una parola buona, sempre una grande onestà intellettuale, sempre un profondo rispetto per noi nelle occasioni in cui ci siamo affrontati; rispetto pienamente ricambiato per la grande persona che era. Tutta la San Marino Academy piange Fabio Melillo, unendosi al cordoglio della Ternana Women e di chi lo ha nel cuore. Buon viaggio, mister".



Melillo ha vinto sei scudetti primavera, tre con la Res Roma e tre con la Roma, è stato tra i primi a credere nel movimento del calcio femminile. Alla famiglia di Fabio Melillo e alla Ternana Women le più sentite condoglianze della San Marino RTV.