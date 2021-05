Marco Banchini è il nuovo allenatore della Vis Pesaro

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver trovato l’accordo con mister Marco Banchini che dal primo luglio assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022. L'accordo lo legherà alla società fino al 30 giugno del 2023. Il nuovo allenatore biancorosso, nato a Vigevano il 23 settembre 1980, in provincia di Pavia, è un giovane tecnico che però vanta già tante esperienze, anche internazionali. Ha infatti iniziato ad allenare all’età di 22 anni, nel settore giovanile del Vigevano Calcio per poi rivestire il ruolo di vice allenatore nei campionati di Serie D, stagioni 2009/2010 e 2010/2011.









Il primo incarico da capo allenatore nel Vigevano Calcio in Eccellenza, stagione 2011/2012. Poi una gloriosa parentesi estera di tre stagioni, dal 2013/2014 al 2015/2016, nei campionati di Serie A in Albania (KS Teuta Durres e KF Laci), Australia/Oceania (Amicale FC) e Malta (Qormi FC), per poi fare ritorno in Italia come vice allenatore della Robur Siena e della Casertana, entrambe in Lega Pro, nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Inoltre, per tre stagioni, è stato tecnico del Como 1907, trascinandolo dalla Serie D alla Serie C, ottenendo nella stagione 2018/2019 il record assoluto italiano di punti (89) in un campionato interregionale, raggiungendo il record del club di gare consecutive senza subire una sconfitta (33). Nel suo palmares, nonostante i soli 40 anni, vanta una National Super League e una Vanuatu National Cup (2014/2015), una secondo posto nella Albanian National Cup (2015/2016) e un campionato di Serie D (2018/2019)