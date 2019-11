Mondiali Under 17: Francia a valanga con la Spagna, Brasile 2-0 all'Italia

Francia a valanga con la Spagna. I transalpini superano in rimonta gli spagnoli e si guadagnano l'accesso alla semifinale dei mondiali under 17. E pensare che è la Spagna a sbloccare il risultato per prima con un gol di Valera dopo 9 minuti di gioco con un bel mancino. Il pari della Francia su calcio d'angolo al 21' con Kouassi che ristabilisce la parità. La freccia la mette Mbuku che deve appoggiare in fondo alla rete il pallone servito dal fondo dal compagno. La Francia va al riposo sul 2-1, al rientro in campo la chiude dopo un minuto con il 3-1 di Lihadji che tutto solo deve appoggiare in porta, con la difesa spagnola completamente poco attenta. La Francia dilaga nella ripresa. Al nono è 4-1 con Pembele. Altro calcio d'angolo e pallone che arriva sul giocatore smarcato che firma il quarto gol. Da corner anche il gol di testa di Rutter per un 5-1 clamoroso che nel recupero della partita diventa 6-1 grazie a Aouchiche. Francia che asfalta la Spagna e affronterà in semifinale il Brasile. I padroni di casa superano 2-0 l'Italia. Selecao che la sblocca dopo appena 6 minuti con Patryck che sorprende Molla sul suo palo. Il Brasile va al riposo sul 2-0 grazie alla rete di Peglow con un diagonale destro che sbatte contro il palo prima di entrare in rete. Brasile in semifinale contro la Francia, mentre nell'altra semifinale si sfideranno Olanda e Messico.