Napoli a Francoforte, ad Anfield un super Liverpool-Real Madrid

Torna la musichetta della Champions League per il Napoli, attuale padrone e dominatore della Serie A. Al momento la stagione degli azzurri è da record: +15 sulla seconda in campionato e un girone europeo da urlo con 5 vittorie e una sconfitta (ininfluente) e ben 20 gol segnati. I tifosi partenopei sognano e la squadra di Luciano Spalletti lo fa con loro. Il cammino nella fase ad eliminazione diretta partirà dalla Germania contro l'Eintracht Francoforte, vincitori dell'ultima edizione di Europa League. Sesti in Bundesliga ma in grado di far la voce grossa fuori dai confini. Un avversario da non sottovalutare per il Napoli che, in caso di vittoria già questa sera, metterebbe una seria ipoteca sull'accesso ai quarti. Spalletti recupera Osimhen dopo il leggero affaticamento nel match di venerdì sera contro il Sassuolo. Nel tridente, con il bomber nigeriano, anche Lozano e soprattutto Kvaratskhelia. Il georgiano è pronto a prendersi nuovamente la scena, dopo aver già stupito l'Italia e mezza Europa. Napoli al gran completo: Meret tra i pali, difesa a 4 con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, Kim e Rrahmani centrali, a centrocampo torna Zielinski assieme a Lobotka e Zambo Anguissa.

Si gioca alle ore 21, alla stessa ora anche uno degli ottavi più affascinanti del lotto. Ad Anfield si gioca Liverpool-Real Madrid, remake della finale dello scorso anno vinta dai Blancos con gol di Vinicius Junior. E' il quarto incrocio negli ultimi 5 anni tra le due squadre: oltre all'ultimo atto di Parigi c'è stato anche quello di Kiev nel 2018 e i quarti del 2021. Solo vittorie per il Madrid, bestia nera dei Reds. Che in Premier League quest'anno faticano, anche se vengono da due vittorie consecutive, e quindi punteranno tutto sulla Champions. Out Luis Diaz, Thiago e Konatè. In dubbio Darwin Nunez: si deciderà solo all'ultimo. In caso Jota è favorito su Firmino per affiancare Salah e Gakpo. Ad Ancelotti invece mancheranno ben 3 titolari: Mendy, Kroos e Tchouameni. Emergenza a centrocampo dove c'è “solo” Modric assieme a Ceballos e Camavinga. Convocato ma in dubbio anche il Pallone d'Oro Karim Benzema.