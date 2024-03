Perugia – Pineto 2-2; per gli umbri cambia poco, per gli abruzzesi un punto salvezza

Che sarebbe stata una giornata difficile per gli umbri lo si capisce già dall'alba dell'incontro: sul lunghissimo rinvio del portiere del Pineto Tonti, dormita della difesa del Perugia, risolve tutto Abibi in uscita. Gambale che aveva avuto l'occasione di portare in vantaggio gli abruzzesi si fa perdonare quando respinge sulla linea la conclusione a botta sicura di Mezzoni. Prima del tè, Germinario conclusione velenosa, parte alta della traversa. Il Pineto dal punto di vista del gioco si fa apprezzare e la manovra che porta al gol del vantaggio di Sannipoli è da manuale del calcio. Ingrosso dalla sinistra, Marafini sponda perfetta, arriva Sannipoli e gran gol. Il Perugia si sveglia dopo lo schiaffo. Prima seghetti manda in curva un pallone facile facile che chiedeva solo di essere spinto in porta, poi il pari arriva con il colpo di testa di Iannoni, lasciato colpevolmente solo. Non è giornata per Gambale, la sua conclusione deviata, finisce ad un soffio dal palo. Di là, Seghetti in anticipo secco per il sorpasso Perugia. La gioia dura un amen, perchè il Pineto, per quello che si è visto, merita il pareggio, che raggiunge con la mezza rovesciata di Teraschi. Al Renato Curi di Perugia, Perugia – Pineto 2-2