Rallenta il Perugia, 1-1 con la Sambenedettese

Due serie che si incrociano e si fermano. A 5 vittorie quella del Perugia e a 3 sconfitte quella della Samb. 1-1 al Curi con gli ospiti che non rubano nulla e ringraziano il portiere Fusco. Rosi-Falzerano-Rosi, alto, è il primo squillo della squadra di Caserta. Che si mette al comando della partita, Botta si addormenta, Murano ruba, ma mastica la conclusione. La tanta pressione porta al vantaggio piuttosto atteso, Falzerano è difficile da prendere, poi la difesa Samb. si dimentica di Murano abbandonato sul secondo palo libero di far male. Neanche il tempo di risistemarsi che riemergono i rossoblù. Bel tiro a giro di Lombardi con Fulignati un attimo in ritardo. Il botta e risposta riporta il Perugia avanti, vola Fusco sul fastidiosissimo Falzerano.







E prima dell'intervallo ancora il numero 1 ospite protagonista sulla sberla di Di Noia. Ma il capolavoro di Fusco è quello in apertura di ripresa quando Melchiorri colpisce da due passi convinto di appoggiarla dentro e dopo la parata di piede invece il portiere recupera la posizione per stoppare anche Di Noia. Passano i minuti, nervosismo tra i padroni di casa che chiedono un rigore per un tocco di braccio di Di Pasquale. Braccio lungo il corpo e l'arbitro decide che va bene. Su punizione ci prova Moscati, palla che gira, ma non abbastanza. E nel finale rialza la testa la Samb, Di Goicoechea usa il rasoio e fa la barba al palo. Poi la giocatona di Maxi Lopez offre la palla dell'urlo ad Angiulli che invece urla di dolore.