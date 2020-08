Rimini: Rota non gira la chiave del motore e resta tutto fermo

Gruppo lombardo, imprenditori riminesi solito tourbillon di possibili acquirenti o affiancamenti attorno al Rimini ma senza mai certezze e il ritiro slitta. Si pensava che la squadra potesse partire per Sant'Agata Feltria il 9 agosto, non sarà così perchè i colloqui continui a cui è sottoposto il Patron Rota per il momento hanno portato solo a rinvii.



Va anche detto che la, se quella sarà la categoria del Rimini - lo sapremo entro il 9 agosto quando si pronuncerà il Consiglio di Stato ultimo grado - partirà solo ilse non subirà ulteriori slittamenti. Il Rimini ha programmato, a questo punto, le visite mediche per il 18 e la partenza perper il 20.oggi era in sede con l'addetto stampa Giuseppe Meluzzi. Telefono caldo, giocatori in larga parte già selezionati e allertati così come lo staff tecnico. L'allenatoreinformato su tutto sta attendendo di sapere quando potrà salire in sede per firmare il contratto. La macchina è pronta a partire, ma occorre metterla in moto e l'unico che può girare la chiave è Alfredo Rota capace di comprare il Rimini in 48 ore, ma che ora, proprio sul più bello, appare incagliato. Che cosa stia aspettando il Patron è difficile capirlo. Forse si aspettava che le promesse deglipotessero essere messe nero su bianco fin da subito? Oppure, è possibile che tutto l'ambiente Rimini debba attendere che qualcuno possa sostituire le filosofie social con? Attende Rota almeno fino a domani o forse anche passato domani.