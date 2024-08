San Marino Academy: Gloria Magni completa il mercato in entrata

L’ultimo annuncio dell’estate 2024 riguarda la difesa. Gloria Magni porta con sé tutta la propria voglia di riscattare un’annata che per lei e per il Tavagnacco, squadra nella quale militava, non è andata come auspicato. “Ciò che cerco, quest’anno, è un miglioramento rispetto alla passata stagione, che per me è stata abbastanza sfortunata sia dal punto di vista personale che da quello collettivo – afferma la ragazza classe 2001 - Sono mossa, insomma, da un forte desiderio di migliorarmi e riscattarmi, provando a dare un valido contributo ad una squadra che in passato, da avversaria, mi è sempre parsa solida e con un buonissimo progetto alle spalle. È anche per queste positive impressioni che oggi sono qui.”

Così si descrive la nuova Titana: “Personalmente mi vedo più come un terzino sinistro, ma in passato mi sono adattata sia come centrale puro che come braccetto sinistro. Sono più propensa alla fase difensiva che a quella offensiva. Però, chiaro, andare a caccia di un gol non fa mai male.”

Nativa di Capriate, Gloria ha iniziato nel Mozzanica, per poi trasferirsi nella Primavera dell’Orobica. Il suo approdo in Prima Squadra è avvenuto presto e con la formazione bergamasca ha potuto anche esordire in Serie A. Poi il passaggio a Tavagnacco, dove è rimasta per due stagioni prima di tuffarsi nell’avventura sammarinese.