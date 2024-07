SERIE D San Marino Calcio : primo giorno di lavoro per una squadra nuova ma ambiziosa Per il momento non ci sono sammarinesi in ritiro

Nella tranquillità, ma per adesso, non nel fresco, di Montegrimano, si muove e lavora la nuova creatura del Presidente Emiliano Montanari, che dovrebbe raggiungere la squadra in ritiro alla fine della prossima settimana.

Proseguono a ritmo serrato gli arrivi. Domani raggiungeranno i nuovi compagni l'ex capitano del Legnano, il difensore classe 96 Matteo Lomolino, il trentenne attaccante ex Mestre Luca Rivi, e il centrocampista Cosimo Patarnello del 2006.

Slittato l'arrivo in ritiro del centrocampista della Guinea Amodou Tourè 21 anni. Con gli aggregati della Juniores sono attualmente 24 i giocatori che lavorano sotto l'osservazione del Preparatore Atletico Emanuele Ciabocco, di quello dei portieri Daniele Bovo, del Vice di Cascione Davide Forchino e del match analyst Andres Cola. Tutto sotto l'immancabile supervisione dell'ex CT della Nazionale e Direttore dell'Area Tecnica del San Marino Calcio Giampaolo Mazza.

In questo momento l'unico nome di un sammarinese che compare in elenco ma che non è in ritiro a causa di una tonsillite è quello del 18enne Federico Domeniconi. Ci sarebbe, usiamo il condizionale, una bozza di accordo tra FSGC e San Marino Calcio per l'arrivo in ritiro del sammarinese, anche lui del 2006, Alberto Riccardi. Non è stato trovato l'accordo tra la società biancoazzurra e Alessandro Tosi destinato altrove.

Diversa la situazione di Lorenzo Lazzari. Il biondo centrocampista è convocato e appena terminerà la riabilitazione alla quale è sottoposto, verrà valutato da Cascione. Da quello che trapela la sua volontà sarebbe quella di lasciare il San Marino Calcio per provare un'esperienza lontano da casa, ci sarebbe l'interessamento dell'Isernia: situazione in divenire e da monitorare.

