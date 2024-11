San Marino, Daniele Deoma: "Non basta l'impegno, ora serve di più"

Ad Acquaviva arriva la quinta sconfitta consecutiva per il San Marino che cade per il gol dell’ex Deme dopo una partita giocata con impegno. Il DS Daniele Deoma, dopo un breve ed inteso discorso tenuto negli spogliatoi, ha precisato quanto segue: “Una partita tosta dove i ragazzi si sono impegnati al massimo lottando alla pari contro una grande squadra. Ho parlato con tutti ed ho rinnovato la mia fiducia sia allo staff che ai calciatori. Come dicevo l’impegno e la serietà non si discutono, ora però bisogna iniziare a fare di più e per questo già domani si torna in campo a lavorare”.