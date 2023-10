Dopo due settimane di stop la Serie A è pronta a tornare in campo. Si riparte con la nona giornata di campionato dopo la seconda sosta e con il Milan davanti a tutti ma atteso, dal big match in casa contro la Juventus. L'Inter ha l'occasione di riportarsi in vetta sfidando il Torino in trasferta, mentre tocca al Napoli aprire la giornata in casa del Verona con Rudi Garcia che cerca risposte e tranquillità senza Osimhen.