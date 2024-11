Serie A, Inter-Napoli 1-1

Finisce 1-1 il big match Inter-Napoli, posticipo della 12esima giornata di Serie A. I partenopei la sbloccano al 23' sugli sviluppi di corner con una zampata da pochi passi di McTominay, ma vengono raggiunti allo scadere del primo tempo da un siluro dalla distanza di Calhanoglu. I nerazzurri crescono nella ripresa e a un quarto d'ora dalla fine hanno la grande occasione di ribaltare il match, ma lo stesso Calhanoglu tradisce dal dischetto colpendo in pieno il palo e sbagliando così il suo primo rigore da quando gioca in Serie A. Inzaghi frena dopo due vittorie consecutive, Conte resta in vetta a una classifica cortissima: appena due punti tra il suo Napoli capolista e la Juve sesta.