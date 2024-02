l'intervista con Thiago Motta

Si recupera domani Bologna - Fiorentina. Gara rinviata per l'impegno dei viola in Supercoppa Italia. È la terza sfida stagionale, i due precedenti giocati al Franchi hanno visto la squadra di Italiano imporsi 2-1 in campionato e ai rigori nei quarti di Coppa Italia. Il Bologna di Thiago Motta è pronto per questa sfida: "C'è grande entusiasmo e stiamo bene, siamo pronti per la Fiorentina".

(Nel video l'intervista con Thiago Motta - allenatore Bologna)