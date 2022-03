Serie C: spicca su tutte Cesena – Reggiana

La sfida questa volta non sarà a distanza di 24 ma di 48 ore. Domani alle 17.30 al Benelli di Pesaro il Modena proverà ancora una volta a scrollarsi di dosso la Reggiana. Vincendo contro la Vis i canarini volerebbero a + 6 e la squadra di Aimo Diana, lunedì nel posticipo di lusso al Manuzzi, verrebbe messa nelle condizioni di non poter sbagliare contro la terza forza del campionato. Sono due sfide difficili per entrambe le pretendenti alla serie B, l'asticella è un po' più alta per la Reggiana, contro un Cesena che sente la pressione di Virtus Entella e Pescara in chiave terza posto in classifica. Cesena reduce dalla sconfitta nello scontro diretto dello Stadio Adriatico. Potrebbe essere questa la giornata campale per la promozione. A parte Cesena – Reggiana in programma lunedì, tutte le altre del Girone B si giocheranno domani. Olbia – Siena alle 14.30; Ancona/Matelica – Carrarese alle 15. Le altre alle 17.30 Grosseto – Virtus Entella; Imolese – Montevarchi, Lucchese – Gubbio, Pistoiese – Fermana, Pontedera – Viterbese, Teramo – Pescara, e Vis Pesaro – Modena.

Lunedì la trasmissione di San Marino RTV Cpiace si collegherà in diretta con il Manuzzi di Cesena, per Cesena – Reggiana e ospiterà nei suoi studi l'ex tecnico di Rimini, Livorno, Benevento, San Marino, Gubbio Leonardo Acori.