Serie D, Girone D: il Tau rallenta ma allunga, un terzetto al 2° posto

Dopo 7 vittorie consecutive, la capolista Tau Altopascio conosce il primo pari, lo 0-0 sul campo del Cittadella Vis Modena. Eppure sale comunque a +7 dalle seconde, perché la Pistoiese cede 2-1 al Sasso Marconi, che l'aggancia in classifica. La decidono Armaroli, girata rimbalzante su servizio di Yassey, e Mancini, liberato davanti alla porta dall'imbeccata di Lisanti; inutile l'accorcio a inizio ripresa di Basanisi, incuneatosi in area sul passaggio di Sparacello. Con Sasso e Pistoiese, sale al 2° posto pure il Forlì, per quanto lo 0-0 col Progresso penultimo sappia di occasione persa.

Un punto sotto al terzetto c'è il Lentigione che batte 3-1 lo United Riccione. Fuggiti col rigore di Babbi e con Sabba, smarcato in area dal rimorchio di Manzotti, gli emiliani la chiudono nella ripresa con Nava, che inzucca a rete su azione d'angolo sfruttando la sponda di Lombardi. A mandare in tabellino i romagnoli ci pensa Likaxhiu, con un destro a piazzarla dal limite. Sorpassato il Piacenza che fa 1-1 col Tuttocuoio: qui la decidono due rigori, di Fino per i toscani e di Recino per gli emiliani.

Piacenza preso dal Cittadella e dal Ravenna che in 5' ribalta il vantaggio del San Marino, firmato Giometti: capolavoro da fuori di Milan, inzuccata di Manuzzi ed ecco il 2-1 per i giallorossi, nonché la terza sconfitta dei Titani. Sempre nei playout ma ora dietro al Fiorenzuola che passa 2-1 con lo Zenith Prato: assist al volo di Mosole e scavetto vincente di Gozzerini, mentre l'allungo arriva col rigore in movimento di Oboe. Direttamente su punizione l'accorcio di Cecchi, favorito dal liscio di un difensore che inganna Gilli.

Sempre in coda, sussulto del Corticella che col 3-1 sulla Sammaurese ultima scavalca il Riccione e prende il San Marino. Al volante di Rizzi, innescato dal lancio di Suliani, replica Scanagatta, favorito dal tiro sballato di Ravaioli. Poi, con la ripresa, lo strappo bolognese: sull'angolo di Casadei, la papera di Pozzer spiana la strada all'inzuccata di Bonetti, infine Suliani la sigilla con uno spunto individuale.

A metà classifica, 2-2 tra Prato e Imolese. Angolo di Vlahovic per il tuffo di testa di Raffini e i rossoblu sono in vantaggio, dopodiché Barbuti imbecca l'incrociata del pari di Magazzù e poi mette la firma sul sorpasso, lanciato a rete da Remedi. Infine la definitiva X, col rigore da doppietta di Raffini.