Serie D: il Tau riparte, il Ravenna tiene il passo

Dopo due sconfitte in fila, la capolista Tau Altopascio torna a vincere con l'1-0 sul Prato. Bruzzo insacca sull'angolo di Lombardo e i toscani mantengono il +3 sul Ravenna, viceversa al 5° successo consecutivo: anche qui, contro il Corticella finisce 1-0, con Di Renzo che capitalizza il tocco di Rrapaj superando Malagoli con un rimpallo fortunoso.

Appena sotto i giallorossi, tutte a un punto l'una dall'altra, ci sono altre tre squadre, tutte vincenti. Il Forlì, che s'impone 3-1 sul Sasso Marconi: Lilli scambia con Campagna e fulmina Celeste sul suo palo per il vantaggio biancorosso, annullato quando Jassey riceve da Tarozzi, controlla e infila. Già prima del riposo, Petrelli riallunga con un destro a giro di ottima fattura, mentre nella ripresa Macrì sigilla il tutto dal dischetto. Segue il Lentigione, che supera il Cittadella Vis Modena con un altro 1-0, con Nanni che prima svirgola sul cross di Pastore, poi si ritrova e scarica sul primo palo. E poi l'Imolese, col 2-0 nel derby con una Sammaurese sempre più ultima. Grande protagonista Calabrese, che prima arpiona in area e appoggia per il mancino vincente di Pierfederici e in seguito la chiude con un calcio di rigore.

I giallorossi sono a -7 dal confine tra retrocessione diretta e playout, occupato da 4 squadre. Qui il Prato è stato raggiunto dal San Marino, che torna al successo con l'1-0 sul Piacenza firmato Biguzzi, dallo United Riccione e dallo Zenith Prato. Con la Pistoiese, il Riccione va sotto quando Maldonando carica da lontano e sorprende Kiri, poi la ribalta e passa 2-1. Anche qui colpendo dal limite: Barsotti per la patta, Likaxhiu per i tre punti. Lo Zenith invece chiude una striscia da 4 ko col 3-1 sul Tuttocuoio: a Cela, che va di testa sull'angolo di Cecchi, risponde Contipelli, sulla punizione di Russo, poi nel finale la decidono Kouassi, che sfrutta la sponda di petto di Cellai, e con la pennellata di Falteri, un mancino a giro sotto il sette. Chi lascia i playout è il Progresso che con Matta, servito in mezzo da Florentine, batte 1-0 il Fiorenzuola e lo scavalca in classifica.