Luciano Spalletti

Il successo sull'Ucraina per 2-1 tiene l'Italia in corsa per la qualificazione a Euro 2024. Il CT Luciano Spalletti sottolinea come il percorso sia appena all'inizio e come i suoi dovranno abituarsi all'obbligo del risultato. Il bomber Davide Frattesi, con la sua doppietta, è l'eroe della serata.

Nel video le interviste