Stadio Romeo Neri, al via i lavori per la posa del nuovo manto in erba sintetica

Prenderanno il via mercoledì 22 giugno i lavori per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica dello stadio Romeo Neri, primo stralcio di una serie di interventi che interesseranno il principale impianto sportivo della città. L’installazione del nuovo manto garantirà l’ottenimento delle omologazioni L.N.D. e Fifa Quality Pro necessarie per lo svolgimento del campionato del Rimini FC in Lega Pro e permetterà di implementare il comfort degli atleti durante l’attività di gioco. Nel dettaglio, il sistema costruttivo sarà composto da un manto in fibra sintetica in polietilene con intaso prestazionale vegetale 100% organico, con sottotappeto performante drenante. L’investimento a carico dell’Amministrazione per questo primo lotto è di 477.500 euro e i lavori si completeranno entro la seconda settimana di agosto, per l’inizio della nuova stagione sportiva. Parallelamente è in corso la progettazione del secondo lotto di lavori allo stadio, per la realizzazione della copertura per il settore dei distinti, mentre nelle prossime settimane sarà realizzato un nuovo playground per calcetto e basket dietro alla tribuna ospiti.