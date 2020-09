Suarez, GDF e FIGC indagano: ipotesi corruzione

Luis Suarez è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Ufficiale il trasferimento dell'attaccante uruguaiano con l'Atletico che non pagherà nulla per il cartellino al Barcellona ma potrà versare fino a 6 milioni di euro di bonus nelle casse della società blaugrana.

Nel frattempo, continua a tenere banco l'esame “farsa” di Suarez sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre per ottenere la cittadinanza italiana. Al momento non risulta nessun indagato della Juventus mentre continua la raccolta dei materiali sia da parte della Guardia di Finanza che della FIGC che hanno avviato due indagini parallele. Alla rettrice dell'Università Giuliana Grego Bolli e al direttore generale Simone Olivieri è stato ipotizzato, tra i vari reati, anche quello di concorso in corruzione.