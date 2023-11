Tris di Guccione, l'Arezzo vince a Fermo (2-3)

Non basta nemmeno fare 2 gol, in tutta il campionato la squadra ne aveva fatti solo 5. La Fermana continua a perdere e anche l'Arezzo passa al Recchioni sotto il segno di Guccione, che oggi "rima a parte" si porta a casa il pallone. Dopo il volo di Furlanetto su Coccia, sono gli ospiti a dirigere le operazioni. E passare. Pattarello arma Guccione, un tirocross che si infila nell'angolo lontano. Ripresa, Furlanetto si salva in angolo su Foglia. Il pareggio arriva come un flash e del tutto inatteso. La mette Eleuteri, Montini stacca di precisione e infila Borra che va giù piano piano. La ripristinata parità dura un paio di minuti. Ancora Pattarello indietro per Guccione, l'ex Mantova segna il secondo personale di giornata. Partita pazza adesso e nuovo pareggio di una volonterosa Fermana. Il solito Eleuteri al cross, il colpo di testa questa volta di Misuraca. Un altro minuto e il pari non s'ha da fare. Perché la punizione che Guccione calcia sul primo palo è quella che risulterà decisiva. Ultimi assalti fermani con Borra a smanacciare e blindare e in pieno recupero Furlanetto alla grande su Iori a negare un poker che sarebbe stato a dir poco ingeneroso.