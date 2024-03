Victor, senza pressioni e senza paura. La C non è più un'utopia

A questo punto occhio clinico sul calendario. Vero è, che soprattutto in questa ultima parte di stagione giocare con le pericolanti potrebbe essere più complicato, nessuno regala niente tutte hanno fame di punti, ma è altrettanto vero che a parità di motivazioni, i valori emergono. Dando un'occhiata a queste ultime 7 finali con 4 squadre divise da 3 punti: Carpi, Forlì, Ravenna e Victor San Marino, il calendario nettamente più arduo è quello dei galletti di Antonioli che devono affrontare tutte e 3 le dirette concorrenti alla promozione. Si assomigliano molto i calendari di Carpi, Ravenna e Victor San Marino. Finale di campionato straordinario può succedere di tutto e la classifica, come sta accadendo in questo ultimo periodo può cambiare settimanalmente. Favorita senza ombra di dubbio resta il Carpi. La squadra di Cristian Serpini ha il vantaggio di un punto sul Forlì, due sul Ravenna e tre sul Victor, è già questo è un dato non trascurabile, inoltre è sempre stata indicata come la maggior candidata alla promozione. Se il Carpi fa il Carpi resta la favoritissima per salire direttamente in C. Del Forlì abbiamo già detto, calendario difficilissimo ma con gli scontri diretti tutti da giocare si può affermare che i galletti hanno il destino nelle proprie mani. La squadra più in difficoltà in questo momento è il Ravenna, una sola vittoria nelle ultime 5 giornate, anche se ieri con il Carpi i giallorossi non hanno affatto demeritato. Il Victor San Marino, come affermato anche da Ciccio Baiano, è nella condizione migliore che ci possa essere. Il campionato è già brillantissimo così com'è, non ci sono pressioni di nessun tipo, la squadra di Cassani si è ampiamente meritata il ruolo di super sorpresa, e adesso può davvero diventare la mina vagante, divertendosi, scevra da tensioni fino al termine. In 4 per la C, finale pazzesco di un campionato bellissimo