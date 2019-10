Eugenio Corini e Antonio Conte

Negli anticipi della 10ma giornata della Serie A di calcio l'Inter soffre ma passa a Brescia per 2-1 con gol di Lautaro e Lukaku, mentre il Parma cade in casa col Verona per 0-1. Oggi le altre, con l'Atalanta a Napoli e la Roma a Udine. Serie B: Crotone ko in casa del Chievo; oggi il Benevento ospita la Cremonese.

Nel servizio le interviste a Eugenio Corini, allenatore Brescia e Antonio Conte, allenatore Inter.