A San Marino il Grassroots day: per ricordare la vera essenza del calcio

L'intervista a Carlo Chiarabini

Sono ormai 10 anni che la Uefa organizza questa manifestazione rivolta ai giovani: bambini fino a 10 anni di età si incontrano per giocare insieme, ricordando come il calcio, prima ancora che una competizione, sia un gioco, un modo per stare insieme e condividere esperienze, senza preoccuparsi dell'età, del colore della pelle o della maglia indossata dagli altri. Ciò che conta non è vincere, ma divertirsi tutti insieme, un messaggio che forse crescendo spesso viene dimenticato, ma che gli organizzatori vogliono ricordare.

Nel servizio l'intervista a Carlo Chiarabini