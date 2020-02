Alice Zaghini: "Esordire contro la Roma è stato incredibile"

Alice Zaghini - Simona Petkova - Eleonora Cecchini

La sfida di Coppa Italia tra San Marino Academy e AS Roma sarà di certo una partita da ricordare per Alice Zaghini, classe 2005, all'esordio in prima squadra. Bella soddisfazione anche per Simona Petkova per la rete nel finale. Biancoazzurre che hanno sfiorato anche il gol su calcio di punizione con Eleonora Cecchini.