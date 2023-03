Andy Selva durissimo coi suoi: "I titolari dovrebbero vergognarsi, abbiamo giocato 0 contro 11"

Nel video le interviste a Andy Selva e Beppe Angelini

Il Tre Fiori perde col Murata e nel post partita Andy Selva è durissimo nei confronti dei suoi titolari: "La prestazione non c'è stata, anzi chiedo scusa ai giocatori subentrati perché gli ho fatto patire un po' di vergogna. Mentre gli 11 dovrebbero vergognarsi loro, perché una partita del genere non credo sia alla loro altezza. Purtroppo gli capita spesso, se loro sono questi probabilmente io ho sbagliato delle valutazioni. Cos'è mancato? Gli 11 giocatori iniziali. È diverse volte che succede, non riusciamo a fare una partita 11 contro 11, oggi addirittura 11 contro 0. Faccio i complimenti al Murata perché ha giocato veramente bene, chiaro che poi affrontare nessuno è ancora meglio".

Di tutt'altro umore Beppe Angelini: "Siamo riusciti a vincere contro una squadra molto forte e soprattutto a non prendere gol, perché da quando sono arrivato ne prendevamo sempre due a partita. Speriamo non sia un episodio. I ragazzi si stanno allenando bene, mi seguono e si meritavano questo risultato. Da quando sono arrivato abbiamo quasi sempre segnato tanto: la squadra gioca e ha giocatori, sono contento e mi sto divertendo".