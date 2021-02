Bollini: "Progetto pieno di stimoli, vogliamo essere credibili e creare le basi per una realtà di spessore"

Gianluca Bollini

"Il nuovo San Marino calcio" deve essere l'approdo naturale per i giocatori sammarinesi. Abbiamo ricevuto il totale benestare della Federcalcio sammarinese che ha sposato in pieno il nostro progetto". L'attuale Dirigente della Fiorita che con tutta probabilità lascerà il club di Montegiardino a fine stagione, conferma la credibilità di una iniziativa che sfocerà con l'iscrizione di una squadra che porterà il nome di San Marino nel campionato di Serie D del prossimo anno. I dettagli con la Federcalcio non sono stati ancora affrontati ma siamo fiduciosi che la nuova realtà possa giocare al San Marino Stadium e potrà allenarsi all'interno del territorio sammarinese.



Il "nuovo San Marino calcio" - afferma Bollini- deve rappresentare il futuro dei promettenti giocatori sammarinesi che escono dal settore giovanile" . Ancora presto per parlare di parte tecnica? . " direi di si - conclude Bollini-. adesso siamo concentrati sul titolo sportivo, dopodichè penseremo al discorso tecnico. Posso dire - aggiunge- che essendo una realtà sammarinese nella dirigenza, lo sarà anche nello staff tecnico"