Calcio: U21; Nunziata, con San Marino vietato distrarsi

"Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, ma siamo mancati un po' nel gioco. Contro San Marino vorrei vedere una crescita proprio sotto questo aspetto. È una nazionale che si chiude molto e riparte in contropiede. Per questo, saranno fondamentali le marcature preventive e la riaggressione". Così il tecnico della Under 21, Carmine Nunziata, alla vigilia della trasferta sul Titano, valida per le qualificazioni a Euro 2025.

Un match dove il pronostico è tutto a favore degli azzurrini, ma dopo l'inatteso pareggio ottenuto in Lettonia lo scorso settembre l'allenatore non vuole altre distrazioni. "Si dà per scontato che le motivazioni ci siano in automatico solo perché si indossa la maglia della Nazionale ma è sbagliato - ha spiegato Nunziata nella conferenza stampa della viglia a Milano Marittima -. Le motivazioni vanno sempre ricercate e in questo senso abbiamo già pagato con la Lettonia. I ragazzi sono consapevoli che non si può più sbagliare".

Tra i protagonisti non ci sarà Oristanio, che ha lasciato il ritiro per problemi fisici, mentre restano da valutare le condizioni di Miretti, Bove e Colombo. "In campo andrà sempre la miglior formazione - ha affermato il tecnico -. Voglio una squadra che faccia il suo calcio e che abbia intensità".