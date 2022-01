Camillini al Fiorentino, Basile lascia la Libertas

Mancano solo alcuni dettagli prima che la Folgore possa ufficializzare l'ingaggio di Emilio Docente. La società del presidente Mauro Duca ha confermato la trattativa per portare l'ex attaccante di Rimini e Ancona ad indossare la maglia dei campioni di San Marino. Un interesse reciproco - ha dichiarato il presidente della Folgore - speriamo di arrivare presto ad un accordo con un calciatore sicuramente molto importante. Per un attaccante che arriva, un altro che se ne va. Si tratta di Enea Pilotto, lasciato libero dalla Folgore e che pare destinato a lasciare anche il campionato sammarinese.

Si muove anche la Libertas, che sta trattando l'arrivo di un paio di giocatori. Nel frattempo la società di Borgo Maggiore ha liberato Paolo Basile, che dovrebbe proseguire la stagione in prima categoria con il Riccione 1926. Confermato l'accordo tra il Fiorentino e Nicholas Arrigoni, la squadra di Enrico Malandri ha annunciato il ritorno del difensore Matteo Camillini. Un mercato, quello della società rosso-blu, che potrebbe riservare anche un altra novità, con l'arrivo di un attaccante che potrebbe prendere il posto di Enea Jaupi. Novità anche in casa San Giovanni che ha prelevato dal Tre Penne, il centrocampista Danny Grillo.