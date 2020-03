Campionato: rinviate tutte le partite del week end

Considerato lo stato attuale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) in territorio sammarinese, la FSGC intende adottare tutte le misure a sua disposizione per contribuire al contrasto e al contenimento alla diffusione di predetto virus. Per questo, su espresso invito del Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini, si stabilisce il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della 17° giornata del Campionato Sammarinese, in programma domani e domenica, e di tutte quelle della 12° giornata del Campionato Sammarinese di Futsal, originariamente calendarizzate per lunedì 9 marzo.