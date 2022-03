Campionato Sammarinese "non-stop": già in campo per la 26ª

Dopo una giornata da “record” - con ben sei 0-0 sulle 7 partite giocate e che evidenzia, probabilmente, una certa stanchezza tra le squadre – il campionato sammarinese torna subito in campo per la 26^. Il Fiorentino, unica formazione capace di vincere nel turno infrasettimanale, cercherà di ripetersi al “Federico Crescentini” contro la Virtus, sempre quarta e con 3 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. A 6 di distanza dai neroverdi, invece, c'è la Libertas che – al contrario del Fiorentino – è stata la sola ad uscire sconfitta ed è chiamata ad un pronto riscatto nel derby del castello di Borgo Maggiore contro il Cailungo, a caccia – a sua volta – di punti per rientrare nella zona spareggi. Dodicesimo posto occupato, al momento, dal Domagnano – impegnato domenica contro il fanalino di coda Cosmos – e dal San Giovanni, chiamato all'impresa contro La Fiorita ad Acquaviva. Sempre sabato, alle ore 15, si gioca Folgore-Murata: i giallorossoneri, campioni in carica, non vincono da 3 partite mentre i bianconeri addirittura da 4.

Domenica, oltre alla già citata Domagnano-Cosmos, sono in programma i due match più interessanti della giornata. Il Tre Penne capolista incrocerà i tacchetti contro il Pennarossa con i ragazzi di Andy Selva che hanno nel mirino i play-off diretti mentre il Tre Fiori – terzo in classifica – avrà un impegno tutt'altro che semplice contro il Faetano di Girolomoni, quinto e capace di fermare – negli ultimi turni – Tre Penne e La Fiorita.