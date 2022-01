Campionato: vince il Domagnano, tra Tre Penne e Murata, gol e polemiche

C'è tutto in Murata – Tre Penne, episodi, polemiche e reti. Finisce 1-1 nel derby di Città con la squadra Stefano Ceci che si ritrova in nove al 57'. Il primo cartellino rosso arriva al 33'. Valentini entra duro su Ceccaroli che reagisce, arriva il giallo, l'attaccante del Tre Penne dice qualche parola di troppo e scatta il rosso. Nella ripresa secondo cartellino rosso, questa volta per Badalassi, che probabilmente si lascia andare a un'imprecazione e su segnalazione del quarto uomo il capocannoniere del campionato viene espulso. Nonostante la doppia inferiorità numerica il Tre Penne riesce a passare in vantaggio al 75' con Vandi il primo a intervenire sul pallone in area di rigore. Il Murata trova il gol del pareggio con Carlo Valentini nel quinto minuto di recupero. Finisce 1-1 fra le polemiche.

Pareggio con reti anche per Pennarossa – Cailungo. Il vantaggio del Pennarossa con un'autorete di Ferrari, che devia in fondo alla propria rete il cross dalla sinistra. Il pareggio del Cailungo al 73' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, grandissima conclusione al volo di Santucci. Una rete di grande fattura.

Nelle gare della domenica festeggia solo il Domagnano che batte 3-1 il Fiorentino. Vantaggio giallorosso con Gaiani che ribadisce in rete il pallone respinto dal palo dopo il colpo di testa di Angelini. Raddoppio al 15' con Brighi con la complicità del portiere avversario che non riesce a respingere la conclusione. Nella ripresa il tris è ancora di Brighi, che firma la personale doppietta il più rapido a intervenire su un pallone vagante in area avversaria. Al 75' il Fiorentino accorcia con Abouzziane che servito in profondità si defila per poi battere Colonna.