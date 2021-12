Campionato: vince solo il Tre Fiori, pari per la Virtus

Il derby del Castello di Fiorentino premia il Tre Fiori, la squadra di Matteo Cecchetti s'impone 3-1 sul Fiorentino. Partita che si sblocca dopo 34' minuti con la rete di Pracucci sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa il raddoppio firmato da Federico Ciccione al termine di una spettacolare azione gialloblu partita proprio dal numero 21 che porta dentro la palla poi tocca per Ferraro che di tacco serve Cuzzilla che appoggia per Ciccione che firma il raddoppio. Il Fiorentino prova a riaprire la partita nel finale. All'87' arriva il gol di Abouzziane, punizione perfetta sopra la barriera per accendere il finale di gara. Il Tre Fiori nel recupero segna con Ferraro in contropiede il 3-1.







Pareggio con reti tra Cosmos e Juvenes/Dogana. Il derby di Serravalle si sblocca con un'autorete di Sartini dopo 7 minuti. Il Cosmos acciuffa il pareggio all'87' con Raul Ura che regala ai gialloverdi il terzo punto in classifica. Proteste da parte della Juvenes/Dogana, l'intervento di Muccini sembra arrivare prima che il pallone varchi la linea di porta.

Pareggio senza reti tra Virtus e Cailungo. La squadra di Bizzotto non va oltre lo 0-0, ma ha l'occasione per sbloccare la partita al 62' quando il direttore di gara concede il rigore per il fallo di Urbinati su Angeli. E' lo stesso Angeli a presentarsi sul dischetto, conclusione che scheggia la parte alta della traversa e finisce fuori.