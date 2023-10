Capolavoro Victor San Marino. Battuto il Ravenna 2-1

Acquaviva supera il test, nessun problema di viabilità e parcheggi. Da Ravenna un centinaio di tifosi che hanno portato calore e colore in Repubblica. Cassani non convoca Lazzari, rientrerà mercoledì, Sollaku partner di D'Este con Arlotti che parte dalla panchina. Anche Gadda con diverse novità. Varriale e Pavesi coppia d'attacco con Tirelli e Sabbatani che entreranno nella ripresa.

Derby subito vibrante, i giallorossi muovono palla, il Victor verticalizza con qualità: Nicholas D'Este prova il pallonetto con la sfera che si alza sopra la traversa. Insistono i biancoazzurri su palla inattiva devastanti: D'Este di testa e un difensore riesce a liberare sulla linea di porta. Poco giallorosso dalle parti di Pazzini. Sollaku - ottima la prova dell'italo albanese pescato dalla prima categoria - cross perfetto per Tommaso Benvenuti, che non riesce ad inquadrare la porta da pochi metri. Cassani è costretto a togliere De Santis per un problema muscolare, dentro Alessandro Tosi. Il difensore della Nazionale sempre su calcio d'angolo colpisce il palo pieno ad un metro dalla porta. Sono quattro le palle gol fallite dal Victor nei primi 45 dominati dalla squadra di Cassani.

Dopo cinque minuti della ripresa, Sabba verticalizza per Nicholas D'Este, il centroavanti controlla, guida la sfera e davanti a Cordaro non sbaglia. Victor meritatamente in vantaggio. Reazione della capolista immediata, prima Rrapaj di testa, Pazzini si inarca per andare a mettere in angolo. Dal corner il colpo di testa del centrale Esposito, blocca il portiere biancoazzurro. I cambi di qualità di Gadda, dentro Tirelli e Sabbatani. Tirelli, trova il varco, Pazzini lo chiude in corner. Dall'angolo Sabbatani di prima intenzione sfiora il pareggio. Nel miglior momento Ravenna, il Victor San Marino raddoppia. Dall'angolo, sponda di D'Este per il colpo di testa di Matteo Morelli e primo gol stagionale per il centrocampista. Delirio ad Acquaviva. Arlotti rischia di sorprendere Cordaro bravo ad allungare in angolo. Il Ravenna riesce a riaprirla con il clamoroso autogol di Tony De Queiroz, che non macchia la sua grande prestazione come quella di tutta la squadra.

Derby al Victor e secondo posto in classifica ad un punto dalla capolista che cade per la prima volta in questo campionato. Allo stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Ravenna 2-1.