Termina in parità per 1-1 la sfida tra Castenaso e Colorno per la prima giornata di ritorno degli spareggi di eccellenza. Con questo risultato le due squadre salgono a quota 5 punti in classifica con il Victor San Marino ancora a zero, ma con la possibilità di passare il turno vincendo le ultime due partite rimaste. La squadra di Gianni D'Amore sarà impegnata domenica in casa contro il Castenaso.