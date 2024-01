Colpo Tre Penne, Ceccaroli toglie la vetta alla Virtus

22' in campo e tanto basta, a Luca Ceccaroli, per regalare una vittoria pesantissima al Tre Penne e la vetta a La Fiorita. L'esterno entra, si fa male nel recupero e nel mezzo sigla il 2-1 sulla Virtus, prima dalla prima giornata e ora, al giro di boa, a -1 dai gialloblu. È di nuovo 3° posto invece per Città, che dopo due ko capitalizza il terzo scontro diretto di fila e riaggancia il Tre Fiori, a -7 dalla nuova capolista.

Di carattere e cinismo il Tre Penne, che segna nelle uniche occasioni nitide della sua partita. L'altra già al 4°: l'imbucata di Vandi viene impennata da Golinucci e diventa perfetta per Righini, salito in aria a inzuccare il vantaggio. Righini che, sul finire di frazione, quasi ci metterà anche l'assist per il bis di Nigretti, che non ci crede abbastanza e non arriva per poco.

Il resto è barricata biancazzurra di fronte a una Virtus che controlla il gioco. A lungo senza frutto, ma negli ultimi 8' del primo tempo la storia cambia. Migani fa muro sul tiro da fuori di Pecci e replica quando Manuel Battistini serve in area Tortori, segue un mischione sul quale né Pecci, né Angeli riescono a far male. È comunque angolo, batte Buonocunto e Rinaldi s'inserisce a piazzarla di testa per un meritato pari.

E nel recupero di frazione quasi ci scappa il ribaltone: Buonocunto da lontano, la conclusione non è insidiosa ma Migani respinge corto su Tortori, che si divora la freccia scaraventandola alta. E ancora Buonocunto col tacco per il triangolo che smarca in area Pecci, il cui destro a piazzarla non trova lo specchio. Ripresa ed è di nuovo l'onnipresente Buonocunto s'aggiusta una palla vagante e carica, qui Migani torna saracinesca.

È il 51° e la Virtus di fatto finisce 2' più tardi, quando Angeli non aggancia il lancio di Rinaldi che l'avrebbe mandato in porta. Con le ondate di Acquaviva che si placano riprende coraggio il Tre Penne, a sua volta però tutt'altro che incisivo. Finché, all'83°, Nigretti scarica per il cross di Barretta, il sin lì impalpabile Badalassi spizza in tuffo e Ceccaroli sbuca alle spalle di Manuel Battistini per il tocco della vittoria. Il Tre Penne allontana la crisi e si rimette in corsa, mentre la Virtus, nonostante le 13 vittorie in 15 turni, chiude il girone d'andata da seconda della classe.